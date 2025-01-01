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رئيس الأركان الأوكراني يزور القوات في كورسك الروسية

10:05 م الأربعاء 01 يناير 2025

أولكسندر سيرسكي

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(د ب أ)

قدم رئيس هيئة الأركان العسكرية في أوكرانيا، أولكسندر سيرسكي، تحديثا، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع العسكري في كورسك بعد زيارة تفقدية للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية الروسية.

وقال سيرسكي في منشور عبر تيليجرام، إن الجيش الروسي فقد ما يربو على 34 ألف جندي بين قتيل وجريح أثناء محاولاتهم إخراج الأوكرانيين من المنطقة.

وكتب سيرسكي: "اضطر العدو إلى إبقاء أعداد كبيرة من القوات في أراضيه ونقل قوات الاحتياط من أماكن أخرى، بفضل الجهود البطولية للجيش الأوكراني".

وأضاف أنه في غضون نحو خمسة شهور، تم أسر قرابة 700 عسكري روسي يمكن أن تبادلهم أوكرانيا بأسراها لدى موسكو.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من المعلومات التي أدلى بها رئيس الأركان.

وحققت القوات الأوكرانية موضع قدم في الأراضي الروسية بتوغل مفاجئ في منطقة كورسك في مطلع آب 2024.

وما زال نصف حوالي ألف كيلومتر مربع، تم الاستيلاء عليها في البداية، تحت السيطرة الأوكرانية بعد خمسة شهور من القتال العنيف.

أولكسندر سيرسكي رئيس الأركان الأوكراني القوات الأوكرانية في كورسك الروسية المنطقة الحدودية الروسية روسيا أوكرانيا
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