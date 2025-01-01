شمس الدين جبار.. أمريكا تكشف معلومات عن منفذ هجوم دهس نيو أورليانز

وكالات

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، مساء الأربعاء، بعض التفاصيل بشأن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز. شمس الدين جبار.

وأبرز "إف بي آي"أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أمريكي من تكساس.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن: "راية تنظيم داعش كانت في الشاحنة المستخدمة في حادث الدهس".

وكانت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية قالت نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار: "تم التعرف على المشتبه به.. يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما".

وأوضحت أن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.

وأكدت أن شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون. وأضافت "لا أعرف حقًا ماذا حدث، لقد كان رجلاً صالحًا، فهو يعتني بأطفاله وكل شيء".

وقالت إن بعض أفراد الأسرة كانوا متجهين من تكساس إلى نيو أورليانز.

وقال "إف بي آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

وتداولت موقع إكس فيديو قيل أن مهاجم نيو أورليانز شمس الدين جبار نشره قبل أربع سنوات. وكان يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة بلكنة أمريكية.

This is reportedly a video published by the New Orleans Attacker Shamsud Din Jabbar four years ago. He speaks fluent English with an American accent. pic.twitter.com/4ZH1liNsfI — Clash Report (@clashreport) January 1, 2025

وقالت امرأة عَرَّفَت بنفسها على أنها شقيقة زوجة جبار وطلبت عدم ذكر اسمها، إن أقاربها في تكساس أصيبوا بالصدمة عندما سمعوا الخبر.

هذا وكشف مسؤول لوكالة أسوشيتد برس أن رجال إنفاذ القانون اكتشفوا مسدسا وبندقية، تشبه بنادق أرماليت، في مكان الحادث.

من جهة أخرى، أبرزت شبكة "فوكس نيوز" أن الشاحنة المستخدمة في الهجوم كانت تحمل لوحة ترخيص من تكساس، وتم تعقبها وهي تعبر الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مدينة إيغل باس، تكساس، في نوفمبر الماضي.

وذكرت مسؤولة أمنية أن المهاجم "كان عازما على إحداث مذبحة".

كما قالت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أمنية إن منفذ الهجوم كان يحمل علم داعش على متن شاحنته.