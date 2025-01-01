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الحكومة الفلسطينية تعلن وقف بث وتجميد أعمال قناة الجزيرة

09:31 م الأربعاء 01 يناير 2025

قناة الجزيرة

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وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله قررت وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.

وفي بيان صدر عنها الأربعاء، قالت وفا: "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

وأشارت وكالة الأنباء، أن هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

الحكومة الفلسطينية فلسطين رام الله وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة
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