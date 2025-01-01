أمريكا.. العثور على علم داعش في سيارة مرتكب حادث الدهس

(أ ب)

عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على علم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فى السيارة التي استخدمها المهاجم في قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في نيو أورليانز.

وقال ستة مسؤولين لوكالة أسوشيتد برس، إن رجال إنفاذ القانون حددوا السائق الذى قتل عشرة أشخاص في حادث دهس بنيو أورليانز، على أنه رجل يبلغ من العمر 42 عاما.

أفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين إسرائيليين بعملية الدهس في نيو أورليانز الأمريكية.

وتعرضت مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اليوم الأربعاء، لحادث دهس، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى و30 جريحًا.

Moment New Orleans police open fire on driver that plowed into a crowd at Bourbon Street pic.twitter.com/9Dly9PwNNZ — Chay Bowes (@BowesChay) January 1, 2025

وقالت شرطة نيو أورليانز، إن منفذ هجوم نيو أورليانز خرج من شاحنته وأطلق النار، مؤكدة أن حادث الدهس كان متعمدًا.

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/MO1ZOPbAxi — Havadis (@havadiscom) January 1, 2025

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلت قناة "سي.بي.إس" الأمريكية عن شهود عيان قولهم، إن "شاحنة صدمت حشدًا بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردت الشرطة بإطلاق النار عليه".

وأضافت القناة الأمريكية، أن السيارة صدمت عددًا من المتواجدين في شارع بوربون بالحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز.

وأدانت مصر اليوم الأربعاء، حادث الدهس الذي وقع في وقت سابق اليوم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 من المحتفلين برأس السنة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: "تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها لحادث الدهس المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأول من يناير 2025 في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".

وأضاف البيان، أن مصر حكومة وشعبا تؤكد "تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وجددت "مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين".

وكان مشتبه به قد اقتحم بسيارته حشدا من المارة بسرعة عالية في الحي الفرنسي المزدحم بمدينة نيو أورليانز الأمريكية الساعة 03:15 صباح اليوم الأربعاء، في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 ، كما قتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.