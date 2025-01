أمريكا.. العثور على علم داعش في سيارة مرتكب حادث الدهس

(أ ب)

عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على علم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فى السيارة التي استخدمها المهاجم في قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في نيو أورليانز.

وقال ستة مسؤولين لوكالة أسوشيتد برس، إن رجال إنفاذ القانون حددوا السائق الذى قتل عشرة أشخاص في حادث دهس بنيو أورليانز، على أنه رجل يبلغ من العمر 42 عاما.

أفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين إسرائيليين بعملية الدهس في نيو أورليانز الأمريكية.

وتعرضت مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اليوم الأربعاء، لحادث دهس، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى و30 جريحًا.

Moment New Orleans police open fire on driver that plowed into a crowd at Bourbon Street pic.twitter.com/9Dly9PwNNZ

— Chay Bowes (@BowesChay) January 1, 2025