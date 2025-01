إسرائيل تعلن إصابة اثنين من مواطنيها في حادث الدهس بأمريكا

وكالات

أفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين إسرائيليين بعملية الدهس في نيو أورليانز الأمريكية.

وتعرضت مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اليوم الأربعاء، لحادث دهس، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى و30 جريحًا.

