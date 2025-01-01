"عمل شرير".. أول تعليق من ترامب على هجوم الدهس في أمريكا ليلة رأس السنة

وكالات

علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على هجوم الدهس في مدينة نيو أورليانز في ليلة رأس السنة الميلادية.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في بلدنا، تم دحض هذا البيان باستمرار من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة، ولكن تبين أنه كان صحيحا".

وأضاف ترامب أن "معدل الجريمة في بلادنا وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل.. قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".

وأكد ترامب أن إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير المحض".

وكانت سلطات مدينة نيو أورليانز قد قالت في بيان إن الحادث وقع في الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي كانال وبوربون أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة، عندما دهس سائق شاحنة صغيرة حشدا من المواطنين مما أدى إلى مقتل 10 وإصابة 30 آخرين.

ويعد شارع بوربون وجهة سياحية تاريخية في الحي الفرنسي بالمدينة ويجتذب حشودا كبيرة بموسيقاه وحاناته.

وقالت كيركباتريك، إن السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد، وأضافت أن حالة الضباطين مستقرة.

وقتل منفذ الهجوم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في موقع الحادث.

وأعلن عمدة نيو أورليانز أن الحادث هو عمل إرهابي، فيما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي" تحقيقا في الهجوم.