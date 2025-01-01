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"لا يوجد مبرر للعنف".. أول تعليق من بايدن على حادث الدهس في أمريكا

06:36 م الأربعاء 01 يناير 2025

جو بايدن

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القاهرة- مصراوي

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، والذي وقع أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وقال بايدن في منشور على موقع إكس: "لقد تم إطلاعي بشكل مستمر منذ الصباح الباكر على الحادث المروع الذي وقع في نيو أورليانز خلال الليل". وتابع بايدن: "يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي زمام المبادرة في التحقيق ويحقق في هذه الحادثة باعتبارها عملاً إرهابياً. وسأستمر في تلقي التحديثات على مدار اليوم، وسأكون على استعداد لقول المزيد عندما نحصل على مزيد من المعلومات لمشاركتها". وأشار بايدن: "إن قلبي مع الضحايا وأسرهم الذين كانوا يحاولون ببساطة الاحتفال بالعيد. لا يوجد مبرر للعنف بأي شكل من الأشكال، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا".

وأعلنت سلطات نيو أورليانز، سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وفي البداية، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الشرطة وشهود عيان، إن اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية أدى إلى سقوط قتيل ومصابين.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سائق الشاحنة في "نيو أورليانز" ترجّل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السيارة صدمت عددا من المتواجدين في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المفترض أن تكون المنطقة السياحية الشهيرة مزدحمة خلال الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة الجديدة.

جو بايدن حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز رأس السنة الجديدة مكتب التحقيقات الفيدرالي
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