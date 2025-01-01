توقيف فلسطيني حاول حرق شجرة الميلاد في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أوقف قاض لبناني، فلسطينيا على خلفية محاولته حرق شجرة الميلاد في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، "أوقف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان شخصاً من التابعية الفلسطينية على خلفية محاولته حرق شجرة الميلاد التي تم رفعها عند تقاطع إشارة إيليا في مدينة صيدا الجنوبية".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "تم تحويل المتهم إلى فرع المعلومات في بيروت للتوسع في التحقيق معه".