لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

توقيف فلسطيني حاول حرق شجرة الميلاد في جنوب لبنان

04:15 م الأربعاء 01 يناير 2025

حرق شجرة الميلاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

أوقف قاض لبناني، فلسطينيا على خلفية محاولته حرق شجرة الميلاد في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، "أوقف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان شخصاً من التابعية الفلسطينية على خلفية محاولته حرق شجرة الميلاد التي تم رفعها عند تقاطع إشارة إيليا في مدينة صيدا الجنوبية".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "تم تحويل المتهم إلى فرع المعلومات في بيروت للتوسع في التحقيق معه".

حرق شجرة الميلاد جنوب لبنان بيروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البحرية البريطانية تستدعي 200 بحار يوم الكريسماس لمراقبة بوارج روسية

إعلان

إعلان

بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي