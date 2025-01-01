الشرطة الأمريكية: منفّذ عملية الدهس في نيو أورليانز كان يعتزم تنفيذ مجزرة

وكالات

‌‏أكدت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوضع أكثر تعقيدًا وخطورة بناءً على المعلومات المتوفرة حاليًا حول حادث الدهس،

وأشارت الشرطة إلى أن منفذ عملية الدهس أطلق النار على شرطيين وأصابهما، موضحة أن منفذ عملية الدهس كان يعتزم تنفيذ مجزرة.

‌‏وفي سياق متصل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع في موقع الدهس.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تطورات حادث الدهس وإطلاق النار في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بمقتل منفذ حادث الدهس بمدينة نيو أورليانز خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقالت عمدة نيو أورليانز إن حادث الدهس الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد هو "هجوم إرهابي".

وذكرت شرطة مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية، أن حادث الدهس كان متعمدا.

وأشارت الشرطة إلى أنها تتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وأعلنت سلطات نيو أورليانز، سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وفي البداية، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الشرطة وشهود عيان، إن اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية أدى إلى سقوط قتيل ومصابين.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سائق الشاحنة في "نيو أورليانز" ترجّل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السيارة صدمت عددا من المتواجدين في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المفترض أن تكون المنطقة السياحية الشهيرة مزدحمة خلال الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة الجديدة.





