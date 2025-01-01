إعلام أمريكي: مقتل منفذ حادث الدهس بمدينة نيو أورليانز بنيران الشرطة

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بمقتل منفذ حادث الدهس بمدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقالت عمدة نيو أورليانز إن حادث الدهس الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد هو "هجوم إرهابي".

وذكرت شرطة مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية، أن حادث الدهس كان متعمدا.

وأشارت الشرطة إلى أنها تتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وأعلنت سلطات نيو أورليانز، سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وفي البداية، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الشرطة وشهود عيان، إن اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية أدى إلى سقوط قتيل ومصابين.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سائق الشاحنة في "نيو أورليانز" ترجّل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السيارة صدمت عددا من المتواجدين في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المفترض أن تكون المنطقة السياحية الشهيرة مزدحمة خلال الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة الجديدة.