أمريكا.. 10 قتلى و30 مصابًا بحادث دهس خلال احتفالات رأس العام الجديد

وكالات

قالت شرطة مدينة "نيو أورليانز" بولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها تتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وأعلنت سلطات نيو أورليانز، سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وفي البداية، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الشرطة وشهود عيان، إن اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية أدى إلى سقوط قتيل ومصابين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن سائق الشاحنة في "نيو أورليانز" ترجّل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السيارة صدمت عددا من المتواجدين في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المفترض أن تكون المنطقة السياحية الشهيرة مزدحمة خلال الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة الجديدة.