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إيطاليا.. الشرطة تقتل رجلا طعن عدة أشخاص خلال احتفالات رأس العام

01:36 م الأربعاء 01 يناير 2025

الشرطة الإيطالية

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روما - (د ب أ)

أطلقت الشرطة الإيطالية النار على رجل وأردته قتيلا، بعدما طعن وأصاب عددا من الأشخاص في مدينة ريميني الساحلية على البحر الأدرياتيكي، خلال احتفالات ليلة رأس العام، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الشرطة.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، حاول أحد أفراد الشرطة إيقاف الرجل من خلال إطلاق طلقة تحذيرية، وعندما ركض نحو الشرطي وبيده سكين، أطلق الشرطي عليه الرصاصة التي أدت إلى مقتله.

وأضاف التقرير أنه قد تم نقل الضحايا الأربعة المصابين إلى المستشفى، وأن حالتهم لا توصف بالحرجة.

ولم تتوفر أي تفاصيل أولية أخرى بشأن الهجوم أو الأسباب وراء القيام به.

الشرطة الإيطالية قتل رجل حادث طعن احتفالات رأس العام
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