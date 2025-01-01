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الأمين العام لحزب الله: سنعمل مع شركائنا لانتخاب رئيس جديد في لبنان

12:56 م الأربعاء 01 يناير 2025

نعيم قاسم

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن جماعته قدمت تضحيات كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان لكن المقاومة صمدت، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق.

وأكد قاسم أن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار وذلك يمثل اعتداء على الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي، موضحا أن حزب الله سيعمل مع شركائه لانتخاب رئيس جديد في لبنان.

وأشار قاسم إلى أنه على الدولة اللبنانية أن تثبت نفسها بالعمل السياسي لوقف انتهاكات إسرائيل.

وشدد قاسم، على أن الاعتداء على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.

وأكد قاسم أن حزب الله أثبت بالمقاومة أنه لم يمكن العدو من أن يتقدم والآن فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي، مشددا على أن المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثلة المؤمنة ما يمكنها أن تصبح أقوى.

نعيم قاسم حزب الله انتخاب رئيس جديد في لبنان
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