خامنئي: سوريا تتعرض للاحتلال من قبل أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الإقليمية

وكالات

قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن المرشد الأعلى علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إنه إذا أخرجت دولة ما عناصر ثباتها وقوتها من الساحة ستصبح مثل سوريا وستكون عرضة للاحتلال مثل سوريا.

وأكد خامنئي أن سوريا للسوريين ومن اعتدى على أرضها سيجبر بدون شك على الانسحاب أمام مقاومة الشباب الذي سيسحق قواعد أمريكا، لافتا إلى أن سوريا تتعرض حاليا للاحتلال من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الإقليمية.

وأشار المرشد الأعلى الإيراني إلى أن لبنان واليمن هما رمز المقاومة وسينتصران والولايات المتحدة ستغادر المنطقة وهي ذليلة.







