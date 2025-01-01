"كيكوس ماكسيموس".. إيلون ماسك يغيّر اسم حسابه على "إكس"

وكالات

قام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" بتغيير اسم حسابه على المنصة إلى "كيكوس ماكسيموس"، دون تقديم أيّة مبررات للاسم الجديد.

إلى جانب لك، قام ماسك بتغيير صورة حسابه الخاص على "إكس"، واستخدم صورة الشخصية الخيالية "الضفدع بيبي"، الذي يرمز على الإنترنت إلى المتشددين البيض واليمينيين في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وتشير تكهنات رواد المنصة إلى أن الاسم الجديد لحساب ماسك، ربما يكون المقصود به شخصية البطل في فيلم "جلادييتور" للمثل راسل كرو.

وأدت التغيرات التي أجراها ماسك على حسابه بـ"إكس"، إلى ارتفاع قيمة عملة مشفّرة تحمل ذات الاسم لنحو 900%.