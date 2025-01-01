لابيد: رأينا نتنياهو بالأمس شاحبًا وضعيفًا وبن غفير جعله أضحوكة

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إنه إذا أجريت انتخابات فإن معظم أعضاء الائتلاف الحاكم لن يعودوا إلى مناصبهم.

وأكد لابيد أن أعضاء الائتلاف الحاكم ليس لديهم أغلبية والشعب الإسرائيلي لم يعد يريدهم ولهذا يتمسكون بالكراسي بكل قوة، مضيفا "رأينا أمس رئيس وزراء (نتنياهو) شاحب وضعيف وبن غفير جعله أضحوكة".

وأشار لابيد إلى أن من يجب أن يعتذر للشعب الإسرائيلي عن السنتين الماضيتين والفشل في استعادة الأسرى هي الحكومة المتطرفة.