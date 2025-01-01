أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 790800 جندي منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 790 ألفا و800 جندي، بينهم 1250 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9672 دبابة، منها أربع دبابات أمس الثلاثاء، و20043 مركبة قتالية مدرعة، و21532 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1032 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و330 مروحية، و21131 طائرة مسيرة، و3003 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و32675 من المركبات وخزانات الوقود، و3672 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.