إعلام عبري: الجيش يعاني نقصًا بعد إصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي بالحرب

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن حالة الإرهاق تتفاقم لدى الجنود الإسرائيليين بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة.

وأكدت المصادر العسكرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا في القوى البشرية بعد إصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي بالحرب.

بدورها، قالت القناة 14 العبرية نقلا عن تقرير لفريق خبراء، إن تراجع في الانضباط والسلامة بجيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الحوادث التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الانضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي سببه استنزاف الوحدات التي تقاتل منذ 15 شهرا.





