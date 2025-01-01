جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مخيم البريج وسط غزة بسبب "هجوم إسرائيلي وشيك"

تل أبيب - (د ب أ)

دعا متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، سكان مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة إلى ضرورة إخلاء المنطقة بسبب "هجوم إسرائيلي وشيك يستهدف عناصر المقاومة الذين يطلقون الصواريخ نحو إسرائيل".

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل بعد منتصف الليل.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش، تم اعتراض أحد الصواريخ بنجاح بواسطة القبة الحديدية، بينما سقط الصاروخ الآخر في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب في أضرار.





