لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تقرير إسرائيلي: تراجع في الانضباط والسلامة بالجيش أدّى لتفاقم الحوادث التشغيلية

11:11 ص الأربعاء 01 يناير 2025

الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن تقرير لفريق خبراء، اليوم الأربعاء، إن تراجع في الانضباط والسلامة بجيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الحوادث التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الانضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي سببه استنزاف الوحدات التي تقاتل منذ 15 شهرا.

وفي سياق منفصل، قال موقع "والا" العبري، السبت الماضي، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي أمر الجيش بالاستعداد لتوسيع الحرب في قطاع غزة وتعزيز القوات.

ونقل الموقع العبري عن مصادر بهيئة الأركان، قولها إن جزء من وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقت أوامر بالاستعداد للانتقال إلى غزة، موضحة أن هدف توسيع القتال في غزة هو زيادة الضغط العسكري على فصائل المقاومة في مواقع إضافية.


الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ألمانيا.. اعتقال 330 شخصًا في برلين خلال احتفالات رأس السنة الجديدة

إعلان

إعلان