تقرير إسرائيلي: تراجع في الانضباط والسلامة بالجيش أدّى لتفاقم الحوادث التشغيلية

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن تقرير لفريق خبراء، اليوم الأربعاء، إن تراجع في الانضباط والسلامة بجيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الحوادث التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الانضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي سببه استنزاف الوحدات التي تقاتل منذ 15 شهرا.

وفي سياق منفصل، قال موقع "والا" العبري، السبت الماضي، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي أمر الجيش بالاستعداد لتوسيع الحرب في قطاع غزة وتعزيز القوات.

ونقل الموقع العبري عن مصادر بهيئة الأركان، قولها إن جزء من وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقت أوامر بالاستعداد للانتقال إلى غزة، موضحة أن هدف توسيع القتال في غزة هو زيادة الضغط العسكري على فصائل المقاومة في مواقع إضافية.





