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أوكرانيا تستهدف كورسك الروسية بالصواريخ في الدقائق الأولى من العام الجديد

11:11 ص الأربعاء 01 يناير 2025

أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على منطقة بيلوفو في مقاطعة كورسك في الدقائق الأولى من العام الجديد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكتب ألكسندر خينشتين، القائم بأعمال حاكم المقاطعة، على منصة تيليجرام: "في الدقائق الأولى من عام 2025، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما صاروخيا على منطقة بيلوفو بمقاطعة كورسك"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأشار خينشتين إلى أن الهجوم لم يسفر عن الخسائر التي كانت القوات الأوكرانية تأمل بتحقيقها، حيث لم تسجل أي وفيات أو أضرار كبيرة.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر خزانة توزيع الغاز بالقرب من بلدة جيري، مما تسبب في قطع إمدادات الغاز بشكل مؤقت، لكنه أكد أن إمدادات الغاز للمنازل لم تتأثر.

أوكرانيا كورسك الروسية العام الجديد السلطات الروسية
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