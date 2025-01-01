خامنئي: سوريا ملك لشعبها ومن اعتدوا عليها سيُجبرون على التراجع

وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إنه بعد الأحداث الأخيرة بالمنطقة تصور البعض خطأ أن الدماء التي أريقت دفاعا عن المقدسات ذهبت سدى.

وأوضح خامنئي أن سوريا ملك لشعبها ولا شك أن من اعتدوا عليها سيجبرون على التراجع أمام قوة شبابها.

وأكدت السفارة الأمريكية في دمشق، أمس الثلاثاء، ضرورة منع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا.

وقالت السفارة في بيان، نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأمريكيين والتأكد من مصير الأمريكيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

كما شددوا على مواصلة القتال ضد داعش وتمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.