إعلام عبري: كاتس ووزراء إسرائيليون يجتمعون غدا لمناقشة اليوم التالي بغزة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزراء إسرائيليون يعقدون اجتماعا غدا بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن اليوم التالي بغزة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن اجتماع الغد سيناقش إيجاد بديل لحكم حركة حماس بغزة في ظل غياب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كونه في المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزراء الإسرائيليين سيبحثون مسألة المساعدات الإنسانية بغزة وتبديل حكم حماس في مسعى للتقدم بالصفقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن وسطاء عرب، إن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة.

وأشار الوسطاء، إلى أن إسرائيل أصرت على تسلم الأسرى الأحياء فقط ورفضت إطلاق بعض المعتقلين الفلسطينيين، لافتين إلى أنهم يتوقعون عودة إسرائيل وحماس إلى المفاوضات بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الاتفاق المحتمل لم يتغير منذ الربيع والفجوة الكبرى تتعلق بالأسرى والسجناء.

كانت‏ هيئة البث العبرية قالت، مساء أمس الثلاثاء، إن حركة حماس تطلب هدنة لأسبوع لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الإسرائيليين الأحياء التي تطلبها إسرائيل.

‏وأشارت البث العبرية، إلى أن حماس تقترح بأن تقوم بتسليم القائمة المطلوبة في اليوم الرابع من هدنة الأسبوع.