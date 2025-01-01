لإنقاذ نتنياهو.. إسرائيل تسعى لدعوة دول إلى الانسحاب من الجنائية الدولية ونظام روما

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تشكل فريقا وزاريا لدراسة آليات التعامل مع أوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأشارت إذاعة الاحتلال إلى أن الفريق الوزاري يبحث السبل الممكنة لتقليص تداعيات أوامر المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن إسرائيل تبحث السبل الممكنة لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على تغيير موقفها.

وكشفت إذاعة الاحتلال أن الفريق أوصى بالضغط على دول للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، لافتة إلى أن هناك خشية إسرائيلية من تأثير محتمل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية على الجيش.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت واتهمتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.