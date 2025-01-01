دبلوماسيون: محادثات الأسرى بين حماس وإسرائيل وصلت لطريق مسدود

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن وسطاء عرب، اليوم الأربعاء، إن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة.

وأشار الوسطاء، إلى أن إسرائيل أصرت على تسلم الأسرى الأحياء فقط ورفضت إطلاق بعض المعتقلين الفلسطينيين، لافتين إلى أنهم يتوقعون عودة إسرائيل وحماس إلى المفاوضات بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الاتفاق المحتمل لم يتغير منذ الربيع والفجوة الكبرى تتعلق بالأسرى والسجناء.

كانت‏ هيئة البث العبرية قالت، مساء أمس الثلاثاء، إن حركة حماس تطلب هدنة لأسبوع لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الإسرائيليين الأحياء التي تطلبها إسرائيل.

‏وأشارت البث العبرية، إلى أن حماس تقترح بأن تقوم بتسليم القائمة المطلوبة في اليوم الرابع من هدنة الأسبوع.