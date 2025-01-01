الدفاع المدني بغزة: أكثر من 1500 خيمة للنازحين غمرتها مياه الأمطار بمحافظات القطاع

وكالات

قال متحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 1500 خيمة بمخيمات النزوح غمرتها مياه الأمطار في محافظات القطاع، مؤكدا إصابة كثير من النازحين بسبب البرد القارص وتلف أمتعتهم وأفرشتهم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وانتشرت صور جرى تداولها من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تظهر أطفالا يسبحون حفاة في برك من الماء والطين.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يعيش نحو مليون شخص في قطاع غزة خلال شهور الشتاء دون مأوى مناسب.

وانخفضت في الآونة الأخيرة درجات الحرارة في مدينة غزة إلى أقل من 10 درجات مئوية ليلا، مع رياح قوية وأمطار.

وحذرت المنظمات الإنسانية من الظروف المعيشية الصعبة للأشخاص المشردين داخليا في القطاع، حيث أدى انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة الأمراض بين الأطفال.

كما وردت تقارير عن وفيات لأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتواصل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة لتدمير حركة حماس بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 التي انطلقت من القطاع.

ووفقا للإحصائيات الفلسطينية، استشهد أكثر من 45 ألفا و500 شخص في غزة جراء القتال.

وفشلت حتى الآن الجهود المبذولة لتأمين هدنة وإطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي لدى حماس مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.