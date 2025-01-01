توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وكالات

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الأربعاء، توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو "05.00 بتوقيت جرينتش" بسبب انقضاء أجل اتفاقية العبور.

ويتم من خلال هذا الطريق توريد حوالي نصف الغاز الروسي إلى أوروبا، وفقا لما ذكرته الغد.

من جانبها، قالت أوكرانيا، إن نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها توقف صباح اليوم الأربعاء، مشيرة لأمور تتعلق بالأمن الوطني.

ويأتي بيان وزارة الطاقة في كييف مع انتهاء عقد مدته 5 سنوات بين شركتي جازبروم الروسية ونافتوجاز الأوكرانية.

وأضاف، نقلا عن وزير الطاقة جيرمان جالوشينكو، "أوقفنا نقل الغاز الروسي. هذا حدث تاريخي".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن من الواضح الآن أنه لن تكون هناك اتفاقية عبور جديدة مع كييف لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ولكن روسيا ستجد طريقة للتعامل مع ذلك.