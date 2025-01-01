في الدقائق الأولى من العام الجديد.. أوكرانيا تقصف مقاطعة كورسك بالصواريخ

وكالات

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتين، إن القوات الأوكرانية قصفت بالصواريخ منطقة بيلوفسكي بالمقاطعة في الدقائق الأولى من عام 2025.

وأضاف خينشتين: "لم يسفر القصف عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة ملموسة، فقط تضررت نقطة لتوزيع الغاز بالقرب من قرية جيري، ولكن ذلك لم يتسبب بقطع إمدادات الغاز عن المنازل"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار القائم بالأعمال إلى أن، فرق الصيانة باشرت بأعمال الترميم في الصباح.

وقبل أيام، أعلنت السلطات المحلية، عن وقوع قتلى وجرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية لمدينة ريلسك في مقاطعة كورسك الحدودية.

وأشار خينشتين إلى أن 6 أشخاص، بينهم طفل قتلوا نتيجة للهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة ريلسك.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.