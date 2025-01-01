تلبية لمطالب المعارضة.. رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يُعين قاضيين بالمحكمة الدستورية

وكالات

عيين الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانج موك، قاضيين في المحكمة الدستورية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وبذلك تمت بشكل جزئي، تلبية مطالبة المعارضة بملء 3 مناصب شاغرة في المحكمة قبل صدور حكمها في قضية عزل الرئيس يون سيوك يول.

وخلال اجتماع للحكومة، قال الرئيس المؤقت، إنه قرر تعيين القاضيين بتوصية من الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي وكذلك حزب "سلطة الشعب" الحاكم، وسيتم تعيين القاضي الثالث بعد أن تتوصل الأحزاب إلى اتفاق.

وكان الحزب الديمقراطي قد طالب الرئيس المؤقت السابق هان دوك سو، بتعيين القضاة الثلاثة دون تأخير بمجرد تمرير اقتراحات تعيينهم في الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

وبعد رفضه ذلك، قام الحزب الديمقراطي بتمرير مقترحات لعزله وتم وضع تشوي مكانه كرئيس مؤقت.

وبموجب القانون، يجب صدور قرار عزل "يون" بموافقة 6 أصوات على الأقل، مما يعني أن تعيين 3 قضاة إضافيين يمكن أن يحسن من فرص تأييد عزله.

وقد أعرب حزب "سلطة الشعب"، عن أسفه الشديد لتعيينات القضاة الجديدة، متهما "تشوي" بالخضوع لضغوط المعارضة وتهديداتها بأنها ستعزله أيضا إذا رفض المضي قدما في التعيينات.

من جانبه، ندد الحزب الديمقراطي أيضا بتعيين الرئيس المؤقت الجديد لقاضيين فقط من أصل 3 توصيات، وحثه على تعيين القاضي الثالث المتبقي "على الفور".

وأصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.