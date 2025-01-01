هل ستنفذ مذكرة توقيف رئيس كوريا الجنوبية ضمن المهلة المحددة؟

وكالات

أعلن المحققون في سيول، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك-يول، ستنفذ ضمن المهلة المحددة التي تنتهي صباح الإثنين، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال أوه دونج-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، إن هذه المذكرة سيتم تنفيذها ضمن المهلة المحددة.

وأضاف أن المحققين يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة سلِسا دون اضطرابات كبيرة، محذرا من أنهم لن يتوانوا عن تعبئة الشرطة إذا اضطروا لذلك، محذرا من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ.

وقال: "نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية، محذرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع أنه سيعرض نفسه بذلك للمحاكمة.

كانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء، إن مذكرة التوقيف غير قانونية وباطلة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله.

وفي 14 ديسمبر الماضي، صوت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله، وفي الانتظار فإن الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.