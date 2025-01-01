ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على مخيم البريج وجباليا في غزة إلى 10 شهداء

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم البريج وبلدة جباليا في قطاع غزة إلى 10 شهداء، وفقا لروسيا اليوم.

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة وتم اعتراض أحدهما بنجاح وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي نسف منازل سكنية في محيط منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال غزة.

يأتي ذلك، في اليوم الـ453 للحرب على غزة، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية على القطاع، في حين كشف تحقيق لصحيفة هآرتس أن قائد الفرقة 252 نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وسمح لأشقائه بتشكيل قوة لهدم المباني في القطاع.

في سياق متصل، قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، إن هناك تدميرا ممنهجا لمستشفيات قطاع غزة، وإن إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.