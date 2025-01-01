بعد تحطمها.. استخراج بيانات من الصندوق الأسود للطائرة الكورية المنكوبة

وكالات

تمكن المحققون في حادث تحطم طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة "جيجو" مما أسفر عن مقتل 179 شخصا في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول الأربعاء.

وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونج وان، إن الاستخراج الأولي لمسجل صوت قمرة القيادة اكتمل بالفعل، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أن الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.

وأثار خبراء في سلامة الطيران الثلاثاء، تساؤلات عن موقع جسر في مطار موان الدولي اصطدمت به طائرة شركة "جيجو".

ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة السبب الذي دفع الطيار إلى محاولة الهبوط اضطراريا.

لكن وردت ملاحظات في دليل تشغيل المطار، الذي أعدته شركة مطارات محلية ورفعته على موقعها الإلكتروني في بداية 2024، بأن الجسر قريب جدا من نهاية المدرج وأوصت بمراجعة مكانه خلال توسعة مقررة للمطار.

وأفاد مسؤول بوزارة النقل الثلاثاء، أن السلطات بحاجة إلى التحقق من الدليل قبل الرد على الأسئلة.

وانتقد الخبراء موقع الجسر الذي توجد عليه معدات للملاحة الجوية.

وذكرت وزارة النقل في بيان أن من المقرر انتهاء عمليات فحص كل الطائرات من ذلك الطراز بوينج 737-800، وعددها 101 تديرها شركات طيران كورية جنوبية، بحلول الثالث من يناير لكن المطار سيظل مغلقا حتى السابع من الشهر نفسه.

وجاء في دليل تشغيل المطار أن معدات الملاحة، أو أجهزة تحديد المواقع، تم تركيبها بالقرب من نهاية المدرج أو على بعد 199 مترا فقط من موقع السقوط.

وأوصت الشركة التي أعدت الدليل بضرورة بحث سلطات المطار توفير "مسافة إضافية خلال المرحلة الثانية من توسعة مطار موان الدولي".