استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة.. وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة للسكان

وكالات

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء.

ووقوع عدة إصابات جراء قصف الاحتلال منازل بمنطقة الفخاري شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد.

وأطلقت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق مدينة خان يونس، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء قذائفها تجاه وسط مدينة رفح، إذ أن عدة إصابات وصلت إلى مستشفى المعمداني في قصف اسرائيلي على شارع غزة القديم شرق مدينة غزة.

من جهة أخرى، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة في قطاع غزة زاعما أنها لمناطق خرجت منها رشقات صاروخية تجاه إسرائيل.

وقال في البيان: "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات: 2220-2223 (منطقة البريج) وبعد عملية اطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة، هذا تحذير مسبق قبل هجوم، من أجل أمنكم انتقلوا إلى المنطقة الإنسانية فورا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أن مقذوفين أطلقا من وسط قطاع غزة باتجاه الدولة العبرية لم يسفرا عن إصابات، إذ اعترضت دفاعاته أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وقال الجيش، إن صفارات الإنذار دوت عند منتصف الليل «22,00 توقيت» في منطقة النقب الغربي بعد رصد عبور مقذوفين إلى الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة.

وأضاف أنه تم بنجاح اعتراض أحد هذين المقذوفين بينما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة.