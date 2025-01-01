إسرائيل تنتقد أنطونيو جوتيريس: "المساواة بين الضحية والمعتدي غير مقبول"

وكالات

وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حيال عمليات إسرائيل ضد الحوثيين بأنه "بغيض".

وقال دانون: "دائما ما آمل أن يتغير شيء ما، كنت آمل أنه في هذه القضية سيتمكن من التمييز بين الأسود والأبيض، وبين الشر والخير، لكنه لم يتمكن من فعل ذلك"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أنه لا يزال مصدوما من التغريدة التي نشرها جوتيريس قبل أيام، التي وصف فيها الضربات الجوية الإسرائيلية في اليمن بأنها "مقلقة بشكل خاص".

وأوضح دانون، أن حقيقة هي أن الأمين العام يساوي بين إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية، وبين منظمة إرهابية تخلق معادلة أخلاقية تضع الضحية والمعتدي في الجانب نفسه. هذا غير مقبول".

وتابع: "إسرائيل تقع على بعد 2500 كيلومتر، أي 1600 ميل عن اليمن، لقد تعرضنا للهجوم بـ 300 صاروخ وطائرة مسيرة، لا يوجد أي سبب للمساواة بيننا، نتوقع من الأمم المتحدة إدانة الحوثيين فقط، لأنهم الطرف الذي بدأ هذا الصراع".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمل على قطع ذراع المحور الإيراني، وذلك في تعليق له على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في اليمن.

وأعلنت إسرائيل شن غارات على مواقع مفترضة للحوثيين في صنعاء والحديدة، فيما أكدت مصادر، أن الجيش الإسرائيلي شن الغارات بعلم الولايات المتحدة.

وضمت المواقع المستهدفة مطار صنعاء الدولي ومحطتي كهرباء حزيز ورأس كثيب، وموانئ الحديدة والصليف ورأس كثيب على الساحل الغربي.

وأفادت الصحيفة بأن الأهداف كانت تستخدم لتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من الشهر الماضي باغتيال قادة الحوثيين على غرار ما حدث لقادة حماس وحزب الله.