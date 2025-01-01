دخان في قمرة القيادة يجبر طائرة أمريكية للعودة إلى مطار سياتل بواشنطن

وكالات

أجبرت رحلة تابعة لخطوط هاواي الجوية متجهة إلى هونولولو للعودة إلى مطار سياتل، بولاية واشنطن الأمريكية، بعد الإبلاغ عن وجود دخان في قمرة القيادة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن الطائرة عادت لمطار سياتل بعد وقت قصير من الإقلاع نظرا لبلاغ بوجود دخان في قمرة القيادة، وفقا لسكاي نيوز.

وأقلعت طائرة من طراز إيرباص إيه 330 في حوالي الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) من مطار سياتل-تاكوما الدولي وعلى متنها 273 راكبا و10 من أفراد الطاقم.

وكانت الرحلة متجهة إلى مطار دانييل ك. إينوي الدولي في هونولولو عندما أبلغ الطاقم بوجود روائح في مقصورة القيادة، كما قالت المتحدثة باسم خطوط هاواي الجوية، ماريسا فيليجاس.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية في الحادث الذي وقع على متن رحلة هاواي الجوية رقم 21.

وكانت الرحلة قد غادرت سياتل صباح الثلاثاء على متن طائرة جديدة، وفقا لما ذكرته فيليجاس، مضيفة: "السلامة هي أولويتنا، ونحن نعتذر بشدة عن هذا الحدث".