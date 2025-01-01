الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من غزة على منطقة بالنقب الغربي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ وسقوط آخر في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي أطلقا من قطاع غزة.

وتبنت حركة حماس الهجوم، وقالت إنها كتائب القسام أطلقت رشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت في النقب الغربي، وفقا لسكاي نيوز.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الإثنين، مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.