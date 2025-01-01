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اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين ببلدة ببنين بمحافظة عكار اللبنانية

01:25 ص الأربعاء 01 يناير 2025

اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين

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وكالات

شب حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ببنين بمحافظة عكار، ما أدى إلى احتراق جزء من المخيم، وفقا لروسيا اليوم.

وتدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية أطراف المخيم.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى بقية المخيم.

ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة حتى اللحظة، بينما أظهر مقطع فيديو متداول ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحريق اندلع داخل مخيّم يضم نازحين سوريين في بلدة ببنين في حارة السبسبي - عكار، ما أدى لاحتراق خيمتهم، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني والأهالي في عكار، من إطفاء حريق آخر شب في محل لبيع الألواح الشمسية عند أوتوستراد بلدة المحمرة مدخل مخيم نهر البارد.

اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين بلدة ببنين محافظة عكار اللبنانية مخيم للنازحين السوريين
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