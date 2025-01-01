سوريا.. فصائل مسلحة تمنع قوات إدارة العمليات العسكرية من دخول السويداء

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بأن فصائل مسلحة في مدينة السويداء منعت رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المدينة، وفقا لما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين في مدينة السويداء يطلبون من قوة إدارة العمليات العسكرية العودة إلى العاصمة دمشق، موضحين أن القوة العسكرية التابعة لإدارة العمليات العسكرية تنتظر التعليمات من القيادة العامة تجنبا للصدام.

وقالت وسائل إعلام كردية، إن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، التقى وفدا من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الاثنين في دمشق.

وفي وقت سابق الثلاثاء أيضًا، التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وكانت وفود دبلوماسية ألمانية وبريطانية وأمريكية قد زارت دمشق بعد سقوط بشار الأسد، للقاء الإدارة الجديدة.

وقبل أسبوع، قال أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

وأضاف الشرع أنه سيتم العفو عن جميع السوريين باستثناء أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، أو الذين شاركوا بعمليات التعذيب من النظام القديم.

كما قلل الشرع من إمكانية فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، مشيرا إلى أن "سوريا ستكون طبيعية".

وأوضح في تصريحاته قائلا: "أعتقد أن سوريا لن تتدخل بشكل عميق في الحريات الشخصية لكنها ستأخذ "العادات" بعين الاعتبار".

وصرح القائد العام للإدارة السورية الجديدة بأن همه الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة بنائها قبل أي انتخابات والتي وصفها بأنها "بعيدة المنال إلى حد ما الآن".