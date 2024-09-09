حزب الله: إسرائيل لا يمكنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم دون وقف الحرب في غزة

بيروت- (د ب أ)

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، إن الإسرائيليين لا يمكنهم إعادة سكان الشمال إلى منازلهم دون أن تقف الحرب في غزة، وأن الحرب مع حزب الله تزيد النازحين الإسرائيليين.

وقال الشيخ قاسم في كلمة خلال احتفال تأبيني، اليوم الإثنين "ليعلم الإسرائيليون بأنهم لا يمكنهم أخذ قرار إعادة سكان الشمال من دون أن تقف الحرب في غزة، وهذا محسوم بالنسبة إلينا".

وأضاف "نسمع كل يوم أن الإسرائيلي يهدد بتوسعة الحرب من أجل إعادة النازحين لديه إلى بيوتهم، وعليه فإننا نقول للإسرائيلي إذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع أن تطلق الحرب، لأن الحرب مع حزب الله لا تعيد النازحين، وإنما تزيدهم، لأننا إذا تعرضنا لحرب سنواجهها بأقسى منها، ولن نخلي الساحة".

وتابع قاسم "الإسرائيلي يعلم أن جهوزيتنا عالية لدرجة أننا لا نخشى من التهديدات وحاضرون للمواجهة، ومن استطاع أن يفرض على إسرائيل خلال 11 شهرا وتيرة من الردع جعلته يخرج من قرى ومستوطنات غصبا عنه مع كل الخسائر التي تلقاها ولم يتجرأ على صنع شيء آخر، قادر أن يكمل بهذه الوتيرة وبما هو أشد، ومن هنا، فنحن لن نرد على هذه التهديدات، بل سنترك الميدان يتحدث، و لإسرائيلي يعلم أننا أهل الميدان".

وأعلن "أن لبنان جبهة إسناد، ونحن نعتقد أن كل الأهداف التي وضعناها لجبهة الإسناد تحققت وتتحقق ".

وقال " إما أن توقف إسرائيل الحرب الآن وهذا يخفف من خسائرها وإما أن تبقى في حالة الاستنزاف، وهذا يزيد من مشاكلها وخسائرها وتعقيداتها الداخلية، لأنها لا يمكن أن تنتصر في الحرب مهما طالت، وكل المؤشرات تقول ذلك".

ورأى أن " الذي يراهن على أن الزمن سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين وتحقيق أهداف إسرائيل، فهو واهم. وعليه، فإن إطالة الحرب تعني مزيدا من الاستنزاف والتضحيات الفلسطينية والخسائر الإسرائيلية، ولكن في النتيجة نصرٌ فلسطيني وخسران إسرائيلي تبدأ تداعياته بعد أن تنتهي هذه الحرب".

وعن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان قال قاسم إن رئيس مجلس النواب نبيه بري "جدد مقترحه للخروج من النفق وانتخاب رئيس"، مضيفاً "نحن ندعو الفرقاء إلى الموافقة على هذا المقترح للخروج من النفق، وإذا كانوا يعتبرون أن الرئاسة مرتبطة بالتطورات، فهذا غير صحيح، ونحن جاهزون أن ننجز الاستحقاق الرئاسي بالمسار الذي اختاره الرئيس بري، وإذا تجاوبوا معنا فأهلا وسهلا".