تركيا تدعم دور الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

أنقرة- (د ب أ)

أكدت تركيا اليوم الاثنين، دعمها لدور الوساطة الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في خطاب ألقاه اليوم الاثنين، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة،:" ندعم جهود الوساطة التي تقوم بها السلطات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أردوغان: "في الوقت الذي تتسارع فيه سياسات إسرائيل التوسعية، فإننا، بصفتنا دول المنطقة، بحاجة إلى تعزيز خط التضامن. قمنا بتسريع جهودنا لضمان أن يتخذ العالم الإسلامي موقفا أكثر حزما ضد الإبادة الجماعية في غزة، التي دخلت شهرها الـ 12".

وفي السياق ذاته ، أشار أردوغان إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين تركيا ومصر، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر الجاري، ردا على زيارة أردوغان للقاهرة منتصف شباط/فبراير الماضي.

وأضاف: "لدينا حوار وثيق مع مصر بشأن ملفات إقليمية أبرزها غزة وشمال أفريقيا وشرق المتوسط".