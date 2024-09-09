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BBC

برلين: إصابة نائب المستشار الألماني بكورونا

10:26 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

روبرت هابيك

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(د ب أ)

أُصيب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس بعدوى فيروس كورونا، وذلك حسبما صرح متحدث حكومي ألماني مساء اليوم الاثنين.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث إن هابيك خضع لاختبار مساء اليوم الاثنين بعدما جاءت نتيجة اختبار أحد مخالطيه إيجابية.

وأضاف المتحدث أنه "لذلك، سيتم مبدئيا إلغاء المواعيد التي تتطلب حضوره شخصيًا" مشيرا إلى أن هابيك " لديه أعراض برد أولية".

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني فيروس كورونا الحكومة الألمانية
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