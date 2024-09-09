إعلان

BBC

برلين: إصابة نائب المستشار الألماني بكورونا

10:23 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين- (د ب أ)

أُصِيْب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس بعدوى فيروس كورونا، وذلك حسبما صرح متحدث حكومي ألماني مساء اليوم الاثنين.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث إن هابيك خضع لاختبار مساء اليوم الاثنين بعدما جاءت نتيجة اختبار أحد مخالطيه إيجابية.

وأضاف المتحدث أنه "لذلك، سيتم مبدئيا إلغاء المواعيد التي تتطلب حضوره شخصيًا" مشيرا إلى أن هابيك " لديه أعراض برد أولية".

إصابة نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إصابة روبرت هابيك بكورونا هابيك المنتمي إلى حزب الخضر ألمانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلين: إصابة نائب المستشار الألماني بكورونا

إعلان

إعلان