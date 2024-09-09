ألمانيا تعلن تعليق الدراسة في بعض مدارسها بعد رسائل تهديد بسبب حرب غزة

(د ب أ)

أعلنت السلطات الألمانية تعليق الدراسة مؤقتًا لآلاف الطلاب، وذلك بسبب تلقي مدارس في عدة ولايات رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني وتهديدات بوجود قنابل.

وكان لبعض التهديدات علاقة بالأوضاع في الشرق الأوسط، بينما تتعلق الحالات المعلنة حتى الآن بمدارس في ولايات براندنبورج وراينلاند بفالتس وهامبورج.

وقامت 16 مدرسة في غرب براندنبورج بإبلاغ الشرطة صباحًا عن تلقيها رسائل بريد إلكتروني متطابقة في محتواها وتحمل تهديدات، وفقًا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة. ولم ترغب المتحدثة في الكشف عن محتويات الرسائل.

وذكرت المتحدثة أن الشرطة قامت بالتحقق من السلامة في كل مدرسة متضررة على الفور، واستبعدت وجود خطر. ووفقًا لنائب مدير مكتب التعليم في منطقة براندنبورج آن دير هافل، فإن رسائل البريد الإلكتروني تحدثت عن وجود متفجرات.

كما تلقت خمس مدارس في هامبورج رسائل تهديد من جهات غير معروفة، مما أدى إلى بقاء آلاف الطلاب في منازلهم صباحًا. وأنهت الشرطة مهمة التعامل مع هذه الواقعة في وقت مبكر قبل الظهر وأعيد فتح المدارس.

وأفاد مكتب شركة التحقيقات الجنائية في ولاية راينلاند-بفالتس بأن مدارس في الولاية تلقت رسائل من جهات مجهولة تهدد بوجود قنابل.

ومع ذلك، يعتقد المحققون في تقييمهم الأولي أن هذه التهديدات ليست جدية لكنهم أشاروا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وقال المحققون إنهم يعتقدون أن هذه التهديدات مرتبطة بالوضع الحالي في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة.