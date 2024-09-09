بعد زيارته معبر رفح.. بوريل: إسرائيل تتعمد منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وكالات

زار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حيث التقى بممثلي وكالات الإغاثة الدولية العاملة في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي عقده أمام الجانب المصري من المعبر، أكد بوريل أن "الجميع هنا يسعون جاهدين لتقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع، مع تجديد دعوته لوقف إطلاق النار.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن شكره للحكومة المصرية على جهودها وتعاونها مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للفلسطينيين، مؤكدا أن المؤسسات الأوروبية بذلت كل ما في وسعها لمساعدة أهالي غزة.

وصف بوريل الأزمة في قطاع غزة بأنها "أزمة من صنع الإنسان"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار هذه الأزمة".

وتطرق بوريل إلى الوضع الإنساني الصعب في غزة، مطالبًا بضرورة إيجاد حل سياسي سريع، بينما اتهم إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمواد الغذائية، بشكل متعمد إلى القطاع.

وأعلن بوريل أنه قدم مقترحًا للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب خطابهم التحريضي.

ومن المتوقع أن يزور بوريل لبنان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تتزايد المخاوف بشأن احتمال تصاعد النزاع بين إسرائيل والدول المجاورة، خاصة مع اقتراب مرور عام على بدء الحرب في غزة.