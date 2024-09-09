حزب الله يستهدف مواقع "جل العلام" و"حبوشيت" و"الرمثا" الإسرائيلية

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، في ثلاثة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا، اليوم الإثنين، موقع " جل العلام" الإسرائيلي بمسيرتين انقضاضيتين وبقذائف المدفعية، كما استهدفوا موقع "حبوشيت" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وموقع " الرمثا" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان إن عناصرها استهدفوا موقع "جل العلام" بمسيرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) موقع "حبوشيت" بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيان ثالث أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الإثنين، موقع "معيان باروخ" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية. كما استهدفوا ثكنة "شراجا" الإسرائيلية شمال عكا بأسراب من المسيرات الانقضاضية، رداً على اعتداءات إسرائيل على بلدة "خربة سلم" الجنوبية، وتصدوا لطائرة حربية إسرائيلية وأطلقوا باتجاهها صاروخ أرض جو.

واستهدف عناصر حزب الله بحسب بيانات سابقة اليوم الإثنين، المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة "يعرا " الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، واستهدفوا موقع "المرج" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.