المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على سوريا إلى 25 قتيلا

دمشق- (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ميليشيات موالية لإيران في ريف حماة بوسط غرب سوريا، إلى 25 قتيلا.

وقال المرصد، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا منذ عام 2011، ومقره لندن، إن "خمسة وعشرين شخصا، من بينهم خمسة مدنيين، قد لقوا حتفهم.

وأضاف المرصد أن "من بين القتلى أربعة من القوات الحكومية السورية، وسوريان يعملان لصالح حزب الله اللبناني، و11 يعملون مع إيران، وثلاثة أشخاص مجهولي الهوية.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 32 آخرين أصيبوا بجروح، نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت عدة مواقع في محيط مدينة مصياف ومناطق جنوب غربها.

وكان مسؤول طبي سوري قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة إلى 14 قتيلا و43 جريحاً بينهم حالات حرجة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير المستشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر قوله إن "عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في منطقة مصياف ارتفع إلى 14 شهيداً و 43 جريحاً منهم ستة في حالة خطرة".

ووفق الوكالة ، زار محافظ حماة معن عبود المصابين في مستشفى مصياف الوطني واطمأن على صحتهم، ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.

وأشارت إلى أن "العدوان الإسرائيلي تسبب بأضرار على طريق عام مصياف/ وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه".

وكان مصدر عسكري قال أمس إنه "حوالي الساعة الـ 20 :23 من مساء أمس الأحد شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

يشار إلى أن إسرائيل تقصف مرارا أهدافا إيرانية في سوريا كان أبرزها استهداف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في أبريل الماضي ،أسفر عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، وردت طهران بعملية "الوعد الصادق " في الشهر نفسه.