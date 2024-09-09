غارة إسرائيلية على بلدة "طلوسة" في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، على بلدة " طلوسة" الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة" الخيام" في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر اليوم محيط ساحة بلدة "طلوسة" في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة " الخيام" الجنوبية، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله اللبناني.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ عصر اليوم استهدفت بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي " شبعا" و " كفرحمام" الجنوبيتين.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على طريق عام بلدة "إبل السقي" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدات " الناقورة" و"كفرشوبا" و " زبقين" في جنوب لبنان.

كانت بلدة "كفركلا" الجنوبية قد تعرضت صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف الهاون، وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "كفرشوبا" الجنوبية.

وأغار الطيران المسير الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين على بلدة" حانين" الجنوبية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل، غارةً على البلدة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان اليوم الإثنين، أن الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة "حانين" الجنوبية، "أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.