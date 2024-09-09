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أردوغان: سنقوم بالخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل الناشطة التركية

07:56 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

رجب طيب أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسطنبول ستقوم بكل الخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل الناشطة التركية وتقدم دعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف الرئيس التركي، أنه في حال عدم إيقاف إسرائيل فإن سياسة الاحتلال لن تتوقف بل ستتقدم، موضحا أننا قمنا بتسريع جهودنا لدفع العالم الإسلامي على بذل جهود أكبر لمنع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وتابع: "من الضروري عقد قمة لزعماء منظمة التعاون الإسلامي سريعا لمنع الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن تركيا تدعم مصر في دورها كوسيط لضمان التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

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