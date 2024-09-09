وزير خارجية لبنان يثني على قطر لعدم إصدار أي تحذير لرعاياها من السفر إلى بيروت

بيروت- (د ب أ)

أثنى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، خلال لقائه سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، على عدم إصدار دولة قطر أي تحذير لرعاياها من السفر إلى لبنان أو الطلب منهم مغادرته في ظل الظروف الراهنة.

واستقبل بو حبيب السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين "وجرى بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي الجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها الدوحة، سواء في لبنان لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، أو في غزة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأثنى وزير خارجية لبنان على "عدم إصدار دولة قطر أي تحذير لرعاياها من السفر إلى لبنان، أو الطلب منهم مغادرته، في ظل الظروف الراهنة، ما يعد رسالة دعم وتضامن واضحة مع لبنان، حكومة وشعبا، بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية".

وجدد بو حبيب شكره لقطر "على وقوفها الأخوي الدائم إلى جانب لبنان وشعبه ومساندتها المستمرة لهما، وعلى القرار الأخير للشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالاستمرار في دعم الجيش اللبناني".

يذكر أن عدة دول عربية وأجنبية كانت قد حثت رعاياها قبل عدة أسابيع على مغادرة لبنان، بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة عقب قيام إسرائيل باغتيال فؤاد شكر القيادي بحزب الله، إضافة إلى تبادل إطلاق النار بين الحزب والقوات الإسرائيلية عبر الحدود منذ اعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة في أكتوبر ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية، وإعلان حزب الله دعمه لغزة.

وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى لبنان، بسبب إمكانية تدهور الوضع الأمني في البلاد.